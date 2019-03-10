رياضة | شيكابالا يدعم الزمالك أمام جورماهيا الكيني (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيكابالا يدعم الزمالك أمام جورماهيا الكيني (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل محمود عبدالرازق "شيكابالا"، لاعب الفريق الكروي بنادي الزمالك، إلي ملعب برج العرب بالإسكندرية، لمؤازرة الفريق الأبيض فى مواجهة جورماهيا الكيني، المقرر لها بعد قليل فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية.

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وحضر شيكابالا إلي ملعب برج العرب منذ قليل، وجلس فى المقصورة الرئيسية، وهتفت لها جماهير القلعة البيضاء، لحظة دخول الأباتشي الملعب.