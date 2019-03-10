رياضة | هدف برشلونة يحقق رقما مميزا في الدوري الهولندي

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شارك ماتياس دي ليخت، صفقة برشلونة المحتملة، في فوز آياكس أمستردام على فورتونا سيتارد بأربعة أهداف دون مقابل مساء اليوم الأحد وذلك يأتي في إطار منافسات الدوري الهولندي.

وأصبح ماتياس دي ليخت (19 سنة و210 أيام) هو ثالث أصغر لاعب في تاريخ الدوري الهولندي يحقق 50 فوز، بعد جيرالد فاننبورخ (18 سنة و352 يوم) وكلارنس سيدورف (19 سنة و57 يوم).

وكانت تقارير صحفية قد ربطت اسم دي ليخت بنادي برشلونة حيثُ يريد النادي الكتالوني ضم اللاعب بعد المستوى المميز واللافت للنظر له في الفترة الأخيرة.

وتعاقدت إدارة نادي برشلونة مع زميله في آياكس أمستردام وهو فرينكي دي يونج وسينضم للكامب نو بدايةً من الصيف المقبل.