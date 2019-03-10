رياضة | ترتيب الدوري الانجليزي عقب نهاية الجولة الـ30.. السيتي في الصدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الانجليزي عقب نهاية الجولة الـ30.. السيتي في الصدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي آرسنال فوزاً مستحقاً على مانشستر يونايتد بهدفين دون مقابل مساء اليوم الأحد ويأتي ذلك في إطار المباراة التي جمعتهما في ختام منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

وجاءت ثنائية الجانرز في شباك مانشستر يونايتد عن طريق كلاً من؛ جرانيت شاكا من تسديدة رائعة وبيبر أوباميانج من ضربة جزاء خلال الدقيقتين "12" و"69".

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