رياضة | ترتيب الدوري الانجليزي عقب نهاية الجولة الـ30.. السيتي في الصدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الانجليزي عقب نهاية الجولة الـ30.. السيتي في الصدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حقق نادي آرسنال فوزاً مستحقاً على مانشستر يونايتد بهدفين دون مقابل مساء اليوم الأحد ويأتي ذلك في إطار المباراة التي جمعتهما في ختام منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.
وجاءت ثنائية الجانرز في شباك مانشستر يونايتد عن طريق كلاً من؛ جرانيت شاكا من تسديدة رائعة وبيبر أوباميانج من ضربة جزاء خلال الدقيقتين "12" و"69".
وكان نادي ليفربول قد فاز على بيرنلي بأربعة أهداف مقابل هدفين مساء اليوم الأحد، ليقترب من السيتي ويقلص فارق النقاط إلى نقطة واحدة.
ويأتي ترتيب الدوري الانجليزي كالتالي:
1- مانشستر سيتي: 74 نقطة
2- ليفربول: 73 نقطة
3- توتنهام: 61 نقطة
4- آرسنال: 60 نقطة
5- مانشستر يونايتد: 58 نقطة
6- تشيلسي: 57 نقطة
7- وولفرهامبتون: 44 نقطة
8- واتفورد: 43 نقطة
9- وست هام: 39 نقطة
10- ليستر سيتي: 38 نقطة
11- إيفرتون: 37 نقطة
12- بورنموث: 37 نقطة
13- نيوكاسل يونايتد: 34 نقطة
14- كريستال بالاس: 33 نقطة
15- برايتون: 33 نقطة
16- ساوثهامبتون: 30 نقطة
17- بيرنلي: 30 نقطة
18- كارديف: 28 نقطة
19- فولهام: 17 نقطة
20- هدرسفيلد: 14 نقطة