رياضة | ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد الجولة 30.. أوباميانج يشعل السباق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد الجولة 30.. أوباميانج يشعل السباق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب نادي آرسنال على مانشستر يونايتد بهدفين دون مقابل مساء اليوم الأحد ويأتي ذلك في إطار المباراة التي جمعتهما في ختام منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

وجاءت ثنائية المدفعجية في شباك مانشستر يونايتد عن طريق كلاً من؛ جرانيت شاكا من تسديدة رائعة وبيبر أوباميانج من ضربة جزاء خلال الدقيقتين "12" و"69".

وانتهت منافسات الجولة الـ30 من البريميرليج، اليوم الأحد، ولا يزال صراع الهدافين مشتعلاً هذا الموسم حيثُ يأتي ترتيب اللاعبين في القائمة كالتالي:

- سيرخيو أجويرو "مانشستر سيتي": 18 هدفاً

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- بيبر أوباميانج "آرسنال": 17 هدفاً

- محمد صلاح "ليفربول": 17 هدفاً

- هاري كين "توتنهام": 17 هدفاً

- ساديو ماني "ليفربول": 16 هدفاً