رياضة | مانشستر يونايتد يسقط أمام آرسنال بثنائية في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يسقط أمام آرسنال بثنائية في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز آرسنال على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين دون مقابل، اليوم الأحد، في مباراة جمعت بينهما على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل جرانيت تشاكا هدف آرسنال الأول، في الدقيقة 12، وأضاف بيير إيميريك أوباميانج الهدف الثاني من ركلة جزاء، في الدقيقة 69.

رفع آرسنال رصيده إلى 60 نقطة، ليتجاوز مانشستر يونايتد ويقفز للمركز الرابع في جدول الترتيب، بينما توقف الأخير عند 58 نقطة، ليهبط للمركز الخامس.

