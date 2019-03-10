رياضة | رئيس لجنة الحكام ببنى سويف: قريبا حكام المحافظة بالصدارة واجتماعات مستمرة لتطوير الاداء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس لجنة الحكام ببنى سويف: قريبا حكام المحافظة بالصدارة واجتماعات مستمرة لتطوير الاداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر محمد سعد رئيس لجنة الحكام بمنطقة بنى سويف لكرة القدم عن أمله فى ان تكون نتائج اختبارات الترقى التى اقيمت للحكام قادرة على اضافة حكام شباب جدد يساهمون فى تقدم التحكيم المصرى وخاصة ببنى سويف خلال الفترة القادمة .

وأبدى رئيس لجنة حكام بنى سويف ثقته بحكام المحافظة خاصة فى ضوء المباريات الصعبة التى قاموا باداراتها بمختلف المراحل السنية وكافة اقسام الدورى.

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وقال سعد فى تصريحات خاص للفجر الرياضى : الحمد لله اجتاز 4 حكام من منطقة كرة القدم ببنى سويف اختبارات الترقى من الدرجة الثانية للاولى وهم الرباعى محمود حسين ربيع واحمد مصطفى ابو عقل واحمد عبد النبي تمام ومحمود عبد الرحمن بالاضافة الى نجاح الحكم الصاعد حسين محمد محمد شاهين اختبارات الترقى من الدرجة الثالثة للثانية .

وأضاف رئيس لجنة الحكام بببنى سويف قائلا : تم ضم عد من الحكام الشباب الصاعدين بعد اجتيازهم الاختبارات وهم مرقص ماجد مرقص وعمر محمد عبد التواب ومحمد سليمن مشرف ومحمد على شعبان واحمد ممدوح عبد الباسط واحمد جمال رمضان ومهند مجدى سيد .

واختتم قائلا : مستوى حكام بنى سويف فى تطور مستمر ونحرص دائما على الاجتماع معهم والتحدث فى الجوانب الفنية وتطوير الاداء والاستفادة دائما من الاخطاء ومعالجتها اول بأول وقريبا سنرى حكام بنى سويف فى صدارة التحكيم المصرى .