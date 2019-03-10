رياضة | شاهد الهدف الثاني لأرسنال في مرمى مانشستر يونايتد (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد الهدف الثاني لأرسنال في مرمى مانشستر يونايتد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيلتا فيغو 0 x

13:00 1 ريال بيتيس جيرونا 2 x

17:15 3 فالنسيا إشبيلية 1 x

19:30 1 ريال سوسييداد ليفانتي 0 x

19:30 0 فياريال بلد الوليد - x

21:45 - ريال مدريد

ليفربول 4 x

14:00 2 بيرنلي تشيلسي 1 x

16:05 1 وولفرهامبتون آرسنال 2 x

18:30 0 مانشستر يونايتد Advertisements

بيترو أتلتيكو - أنجولا 2 x

15:00 0 نصر حسين داي - الجزائر نكانا - زامبيا 3 x

15:00 0 زيسكو يونايتد - زامبيا أشانتي كوتوكو - غانا 1 x

15:00 1 الهلال - السودان الرجاء الرياضي - المغرب 0 x

18:00 0 حسنية أكادير - المغرب النادي الصفاقسي - تونس 2 x

18:00 1 النجم الساحلي - تونس ساليتاس - بوركينا فاسو 1 x

18:00 1 إينوجو رينجرز - نيجيريا نهضة بركان - المغرب 0 x

21:00 0 أوثو دويو - الكونجو الزمالك - مصر 0 x

21:00 0 غور ماهيا - كينيا

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