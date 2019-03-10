رياضة | مشاجرة عنيفة في تدريبات ريال مدريد بطلها راموس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاجرة عنيفة في تدريبات ريال مدريد بطلها راموس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن حدوث مشاجرة "شفهية" عنيفة بين ثنائي ريال مدريد سيرخيو راموس ومارسيلو وذلك خلال تدريبات الفريق.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه كان هناك شجار بين سيرخيو راموس ومارسيلو في تدريبات ريال مدريد بالأمس وفقاً لشهود عيان حيثُ احتفل مارسيلو بجنون بانتصار فريقه، لكن الأمر لم يعجب راموس الذي كان في الفريق المنافس.

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وبحسب "الماركا" فأن سيرخيو راموس قام بتوبيخه وجاء البرازيلي ليجيب بأنه يحتفل دائماً بهذه الطريقة، لكن راموس لم يخفي غضبه.

وتدخل اللاعبون لكي لحل المشكلة، رغم أنها استمرت لبضع دقائق، وفقًا لنفس المصدر وفي الأخير تصالحا سريعاً نظرًا للعلاقة الجيدة التي تربطهما، وأيضاً لأنهم كباتن الفريق ووكيلهم واحد رينيه راموس شقيق سيرخيو راموس.

ويلعب نادي ريال مدريد مع بلد الوليد مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الـ9:45 بتوقيت مدينة القاهرة وذلك يأتي في إطار منافسات الدوري الإسباني "الليجا".