رياضة | وديا.. طنطا يتعادل مع المالية استعدادا لدمنهور بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وديا.. طنطا يتعادل مع المالية استعدادا لدمنهور بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي المباراة الودية التي جمعت بين فريقي طنطا ومالية كفر الزيات اليوم علي ملعب نادي طنطا، والتي انتهت بنتيجة 1/1.

سجل هدف مالية كفر الزيات اللاعب محمد عبدالرحمن في الدقيقة 35، واحرز هدف طنطا كريم سليم في الدقيقة 5 من زمن الشوط الثاني.

جاءت المباراة مفيدة لكلا الفريقين، حيث أشرك أيمن المزين المدير الفني لطنطا اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الأوليمبي الماضية، كما أشرك عدد من الناشئين للوقوف علي مستواهم الفني ومعرفة مدي الاستفادة منهم.

وعلي جانب أخر جاءت المباراة الودية ضمن سلسلة الوديات التي خاضها المالية استعدادا للترقي المؤهل لدوري القسم الثاني.

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خاض طنطا الشوط الأول بتشكيل مكون من السيد الصاوي، وباسم عبدالعزيز، ومحمد العشري، وحسام الشرخة، ومحمود شعبان ميكي، وعلاء البدري، واسامة مرعي، ونادر فؤاد، ومحمد محمود، ومحمد السيد، وكريم اسامة.

دكة البدلاء:- اسلام البعلي، وأحمد كمال، وعمر نبيل، وأحمد الشافعي، ومحمد سامي المشد.

بينما مثل المالية كل من محمود يوسف، ومحمد عبدالمنعم، وحسام عطية، ومحمد ابوعصا، ورضوان محمد، وعبدالحميد فؤاد، وعبدالله البلاط، ومحمد عبدالرحمن، وأحمد نصر، ومصطفي حبيش.

والبدلاء :- صلاح شعبان، ويحيي محمد، وأحمد العوضي، وحسام طه، ومحمد صبحي.

أدار المبارة جمال الجندي حكم ساحة، وعاونه محمد القراقصي مساعد أول، وأحمد رجب مساعد تاني.