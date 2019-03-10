رياضة | الأهلي يهدي الوفد الطبي الصيني درع وعلم النادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يهدي الوفد الطبي الصيني درع وعلم النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد النادي الأهلي اليوم، الأحد، ندوة طبية على هامش الزيارة التي قام بها وفدٌ طبيٌ من الصين، يضم عددًا من الأطباء المتخصصين في مجال الطب العلاجي إلى مقر النادي بالجزيرة.

وتواجد الوفد الطبي الصيني في القاهرة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية والسفارة الصينية بالقاهرة.

واستعرض الوفد الصيني، في حضور أطباء من النادي، طرق العلاج باستخدام بعض الأجهزة غير المتواجدة في الأسواق، والتي يتم استخدامها بواسطة خبراء ومتخصصين في المجالات الطبية المختلفة.

Advertisements

وأبدى الوفد الصيني ترحيبه الشديد بالتعاون مع النادي الأهلي فيما يخص الملف الطبي. وذلك من خلال الزيارات المتبادلة بين الطرفين، ضمن إطار بروتوكول التعاون بين النادي والجانب الصيني.

كما أكد الوفد علي فتح قنوات الاتصال مع الأهلي، وإرسال دفعة جديدة من الأطباء في مجالات طبية مختلفة إلى مقر النادي.

وقام الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، بإهداء درع وعلم الأهلي للوفد الصيني، الذي حرص على التقاط الصور التذكارية، والقيام بجولة تفقدية داخل النادي.

وجاءت زيارة الوفد الصيني إلى الأهلي ضمن خطة مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، للارتقاء وتطوير الملف الطبي بالنادي.