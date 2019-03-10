رياضة | مورينيو يُقرب "راموس" من مزاملة رونالدو في يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يُقرب "راموس" من مزاملة رونالدو في يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية انجليزية أن سيرجيو راموس قائد ريال مدريد قد ينتقل لصفوف يوفنتوس الإيطالي، حال تولي البرتغالي جوزيه مورينيو تدريب الفريق الملكي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن في حالة تولي جوزيه ﻣﻮﺭﻳﻨﻴﻮ تدريب ريال مدريد، سوف ينتقل سيرجيو ﺭﺍﻣﻮﺱ ﻣﻦ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس الإيطالي، لينضم إلى زميله السابق كريستيانو رونالدو، خاصة وأن "راموس" لا يرتبط بعلاقة جيدة مع المدرب البرتغالي.