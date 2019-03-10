رياضة | عاجل.. ريال مدريد يصدر بيانا رسميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ريال مدريد يصدر بيانا رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى نادي أن ريال مدريد الإسباني، سيصدر بيانا رسميًا غدًا الإثنين، يحسم فيه مصير سانتياجو سولاري المدير الفني للفريق الملكي.

وقال صحيفة "ميرور" الإنجليزية، إلى أن ﺭﻳﺎﻝ مدريد قد يصدر ﺑﻴﺎﻧًﺎ ﺭﺳﻤﻴًﺎ غدا ﻳﺤسم ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻴﺮ ﺳوﻻﺭﻱ .

وتشير الكثير من التقارير إلى أن إدارة الفريق الملكي ستتخذ قرارها بإقالة سولاري من منصبه، وتعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مديرًا فنيًا للمرينجي.