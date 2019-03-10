انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد كأس آسيا.. تتويج قطري ثانٍ في قلب الإمارات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 مارس 2019 08:43 مساءً - توّج السائق القطري عادل حسين بلقب فئة "تي 3" ضمن منافسات "باها دبي" الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للباها، بعد فوزه بلقب المرحلة الثانية والأخيرة التي جرت السبت، وبلغت مسافتها 204.91 كيلومترات.

وتمكّن عادل، بصحبة ملاحه الفرنسي جان ميشيل بالاتو، على متن سيارة "كان آم مافريك إكس3"، من تحقيق أسرع توقيت في المرحلة بزمن قدره 3.00.31 ساعات، متقدماً بفارق 14 ثانية على العُماني عبد الله الزوبير، بصحبة ملاحه القطري ناصر الكواري، على متن سيارة"كان آم مافريك إكس3"، الذي حلّ ثانياً بزمن قدره 3.00.45 ساعات.

وجاء السائق الروسي فيدور فوروبييف، بصحبة ملاحه ومواطنه كيريل تشوبين، على متن سيارة "كان آم مافريك إكس3"، في المركز الثالث بزمن قدره 3.00.51 ساعات، وبفارق 20 ثانية عن المتصدّر.

وحسم حسين لقب الباها بعدما جمع بين الفوز في المرحلتين الأولى والثانية، واعتلى صدارة الترتيب العام بزمن إجمالي قدره 6.14.33 ساعات، وبفارق 16.4 دقيقة عن أقرب منافسيه؛ العماني عبد الله الزبير، الذي حل ثانياً بزمن إجمالي قدره 6.30.37 ساعات، في حين جاء الإماراتي ميشال فاضل ثالثاً، بزمن إجمالي قدره 6.37.11 ساعات، وبفارق 22.78 دقيقة عن المتصدّر.

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وحصل عادل، الفائز بلقب بطولة العالم في فئة "تي 2" عام 2016، بفوزه بلقب باها دبي ثاني جولات بطولة العالم للباها على أول 25 نقطة في مشوار منافسته على اللقب العالمي فئة "تي3" هذا الموسم، بعدما غاب عن المشاركة في منافسات باها روسيا، الجولة الأولى من البطولة العالمية؛ نظراً لمشاركته وقتها في رالي قطر الصحراوي، أولى جولات بطولة العالم للراليات الطويلة "الكروس كانتري".

وكان منتخب قطر لكرة القدم قد تُوّج، مطلع فبراير المنصرم، بلقب كأس الأمم الآسيوية، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك عن جدارة واستحقاق كاملين، بتحقيق الفوز في جميع مباريات البطولة القارية من اللقاء الافتتاحي وحتى الموقعة النهائية.

واستحوذ نجوم "العنابي" على مختلف الجوائز الفردية في البطولة، في إنجاز تحقق في ظل ظروف غاية في التعقيد؛ بسبب منع السلطات الإماراتية الجماهير القطرية من مساندة منتخب بلادها، على مدار البطولة.