انت الان تتابع أول تعليق من «كلوب» على أداء «صلاح» أمام بيرنلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد جمال ١٠ مارس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٩ م

علق الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي، عقب مباراة الريدز مع بيرنلي، على أداء الفرعون المصرى محمد صلاح مهاجم الريدز، التى انتهت بفوز ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدفين فى اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر الدورى الإنجليزى (البريميرليج ). وقال كلوب، في تصريحاته بعد اللقاء: "صلاح قدم مباراة مميزة، بصرف النظر عن عدم نجاحه في احراز أهداف". وأحرز أهداف ليفربول في اللقاء روبيرتو فيرمينو فى الدقيقة 19، والدقيقة 67، وأضاف ساديو مانى هدفين فى الدقيقة 29، والدقيقة 93، واكتفى صلاح بصناعة الهدف الأول للبرازيلي فيرمينيو.

وتابع كلوب: "بالنسبة لى محمد صلاح كان أفضل لاعب فى المباراة، لكن لن يرى أحد ذلك أثناء تقييمه للاعب، لأنه لم يسجل أهدافا، في وقت تحرك اللاعب بشكل جيد وصنع أول أهداف اللقاء وأتيحت له فرصة، بخلاف أنه لعب دورا هاما في تجميع اللعب والأداء الجماعي للفريق". وشدد المدير الفني الألماني على أنه لن يستطيع أحد