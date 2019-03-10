انت الان تتابع اتحاد الكرة يكلف عامر حسين بحل أزمة الزمالك بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:كريم أحمد ١٠ مارس ٢٠١٩ - ٠٥:١٢ م
عامر حسين
قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، تكليف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالتواصل مع الأمن، لبحث أزمة لقاء الزمالك والمقاولون في بطولة الدوري، والمقرر إقامته يوم الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 من مسابقة الدورى الممتاز، وقال مجدي عبد الغني عضو مجلس الجبلاية في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن الأمن سيحسم مصير اللقاء خلال الفترة المقبلة، واتحاد الكرة سيدعم القرار أيًا كان سواء تأجيل المباراة أو إقامتها فى وقتها.
وكان رئيس الزمالك حضر إلى مقر اتحاد الكرة، خلال اجتماع مجلس الجبلاية المنعقد أمس السبت بمقر الجبلاية، للحديث مع مسئولي اتحاد الكرة حول تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون في الدوري لأجل غير مسمى، بعد أن تحدث مصدر داخل لجنة المسابقات عن صعوبة تأجيل المباراة حتى لا تسبب أزمة جديدة فى جدول مباريات الدورى، وكان
وكان رئيس الزمالك حضر إلى مقر اتحاد الكرة، خلال اجتماع مجلس الجبلاية المنعقد أمس السبت بمقر الجبلاية، للحديث مع مسئولي اتحاد الكرة حول تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون في الدوري لأجل غير مسمى، بعد أن تحدث مصدر داخل لجنة المسابقات عن صعوبة تأجيل المباراة حتى لا تسبب أزمة جديدة فى جدول مباريات الدورى، وكان يسعى رئيس الزمالك للحصول على موافقة الجبلاية لتأجيل مباراة المقاولون، وذلك لانشغال الفريق بالسفر إلى الجزائر لمواجهة نصر حسين داى، المقرر لها يوم 17 من شهر مارس الجارى، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.
وخرج رئيس الزمالك عبر تصريحات تليفزيونية الجمعه الماضية ليكشف عن نيته طلب تأجيل المباراة إلى أجل غير مسمى، نظرا لكونه فى مهمة تمثيل مصر خارجيا، وأكد أنه سيتجه بفريقه إلى الجزائر مباشرة وينوى تقديم طلب التأجيل.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يكلف عامر حسين بحل أزمة الزمالك بالدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.