انت الان تتابع اتحاد الكرة يكلف عامر حسين بحل أزمة الزمالك بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ١٠ مارس ٢٠١٩ - ٠٥:١٢ م

عامر حسين

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، تكليف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالتواصل مع الأمن، لبحث أزمة لقاء الزمالك والمقاولون في بطولة الدوري، والمقرر إقامته يوم الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 من مسابقة الدورى الممتاز، وقال مجدي عبد الغني عضو مجلس الجبلاية في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن الأمن سيحسم مصير اللقاء خلال الفترة المقبلة، واتحاد الكرة سيدعم القرار أيًا كان سواء تأجيل المباراة أو إقامتها فى وقتها.

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وكان رئيس الزمالك حضر إلى مقر اتحاد الكرة، خلال اجتماع مجلس الجبلاية المنعقد أمس السبت بمقر الجبلاية، للحديث مع مسئولي اتحاد الكرة حول تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون في الدوري لأجل غير مسمى، بعد أن تحدث مصدر داخل لجنة المسابقات عن صعوبة تأجيل المباراة حتى لا تسبب أزمة جديدة فى جدول مباريات الدورى، وكان