انت الان تتابع مجدي عبد الغني مشرفًا على لجنة الاستادات والملاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:كريم أحمد ١٠ مارس ٢٠١٩ - ٠٤:٥٨ م
مجدى عبدالغنى
قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، تكليف مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بالإشراف على لجنة الاستادات والملاعب في البطولة، والتى يترأسها اللواء يحيى عبد الرحمن، حيث إن هناك وفدا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، لمعاينة أعمال التطوير في الملاعب المرشحة لاستضافة أمم إفريقيا، وبحسب مصادر داخل اتحاد الكرة، أشارت إلى أن هناك لجنة لمعاينة الملاعب وحسم الملاعب الستة التي تستضيف البطولة، على أن يكون الإعلان الرسمي بشكل نهائي يوم 15 مارس الجاري.
يُذكر أن تلك النسخة من بطولة كأس الأمم، هي الأكبر في تاريخ البطولة الإفريقية، حيث تُقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وتنطلق فعالياتها في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959 - 1974 - 1986 - 2006). وضم الملف المصري 6 ملاعب لاستضافة مجموعات
وضم الملف المصري 6 ملاعب لاستضافة مجموعات البطولة، هي استاد القاهرة، استاد الدفاع الجوي، استاد الإسكندرية، استاد الإسماعيلية، استاد السويس، واستاد بورسعيد.
وتم وضع استاد برج العرب كملعب احتياطي تحسبًا لأي مباراة كبرى في الأدوار النهائية تنفيذا للائحة الكاف بوجود ملعبين تتخطى سعتهما 40 ألف مشجع في الملف.
كانت هذه تفاصيل خبر مجدي عبد الغني مشرفًا على لجنة الاستادات والملاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.