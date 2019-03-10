انت الان تتابع مجدي عبد الغني مشرفًا على لجنة الاستادات والملاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ١٠ مارس ٢٠١٩ - ٠٤:٥٨ م

مجدى عبدالغنى

قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، تكليف مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بالإشراف على لجنة الاستادات والملاعب في البطولة، والتى يترأسها اللواء يحيى عبد الرحمن، حيث إن هناك وفدا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، لمعاينة أعمال التطوير في الملاعب المرشحة لاستضافة أمم إفريقيا، وبحسب مصادر داخل اتحاد الكرة، أشارت إلى أن هناك لجنة لمعاينة الملاعب وحسم الملاعب الستة التي تستضيف البطولة، على أن يكون الإعلان الرسمي بشكل نهائي يوم 15 مارس الجاري.

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يُذكر أن تلك النسخة من بطولة كأس الأمم، هي الأكبر في تاريخ البطولة الإفريقية، حيث تُقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وتنطلق فعالياتها في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959 - 1974 - 1986 - 2006). وضم الملف المصري 6 ملاعب لاستضافة مجموعات