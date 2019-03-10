انت الان تتابع ليفربول يكتسح بيرنلي في البريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٠ مارس ٢٠١٩ - ٠٤:٠١ م

فريق ليفربول

حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره بيرنلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب الأنفيلد معقل فريق الريدز، ضمن مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج"، سجل الدولي البرازيلي روبرتو فرمينيو هدفين في الدقائق، 19 و67 من زمن المباراة، بينما سجل الدولي السنغالي ساديو ماني هدفين في الدقائق 29 و93، وأهدر محمد صلاح الدولي المصري فرصتي تسجيل في شباك بيرنلي، بينما تمكن من صناعة الهدف الأول لفيرمينو.

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بينما سجل هدفي فريق بيرنلي أشلي ويستوود في الدقيقة السادسة من زمن الشوط الأول ويوهان بيرج جودموندسون في الدقيقة 91 من زمن المباراة. بهذه النتيجة يواصل فريق ليفربول مطاردة نظيره ومنافسه مانشستر سيتي صاحب المركز الأول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ليرتفع رصيد الريدز 73 نقطة في المركز الثاني، بينما