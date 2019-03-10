ليفربول يكتسح بيرنلي في البريميرليج

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تحرير:محمد حسن صيام ١٠ مارس ٢٠١٩ - ٠٤:٠١ م
فريق ليفربول
حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره بيرنلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب الأنفيلد معقل فريق الريدز، ضمن مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج"، سجل الدولي البرازيلي روبرتو فرمينيو هدفين في الدقائق، 19 و67 من زمن المباراة، بينما سجل الدولي السنغالي ساديو ماني هدفين في الدقائق 29 و93، وأهدر محمد صلاح الدولي المصري فرصتي تسجيل في شباك بيرنلي، بينما تمكن من صناعة الهدف الأول لفيرمينو.
بينما سجل هدفي فريق بيرنلي أشلي ويستوود في الدقيقة السادسة من زمن الشوط الأول ويوهان بيرج جودموندسون في الدقيقة 91 من زمن المباراة. بهذه النتيجة يواصل فريق ليفربول مطاردة نظيره ومنافسه مانشستر سيتي صاحب المركز الأول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ليرتفع رصيد الريدز 73 نقطة في المركز الثاني، بينما
بينما سجل هدفي فريق بيرنلي أشلي ويستوود في الدقيقة السادسة من زمن الشوط الأول ويوهان بيرج جودموندسون في الدقيقة 91 من زمن المباراة.
بهذه النتيجة يواصل فريق ليفربول مطاردة نظيره ومنافسه مانشستر سيتي صاحب المركز الأول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ليرتفع رصيد الريدز 73 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد فريق بيرنلي عند النقطة 30 في المركز السابع عشر بجدول ترتيب البريميرليج.
ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره فريق فولهام في المباراة المقرر إقامتها السبت الموافق 30 من شهر مارس الجاري في مباراة الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن يصطدم فريق بيرنلي بنظيره وولفرهامبتون في نفس اليوم ضمن مباريات نفس الجولة الثانية والثلاثين.
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