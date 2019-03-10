بترو أتلتيكو يتخطى نصر حسين داي في الكونفدرالية

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تحرير:محمد حسن صيام ١٠ مارس ٢٠١٩ - ٠٥:٠١ م
بتروأتلتيكو
حقق فريق بترو أتلتيكو الأنجولي فوزًا ثمينًا على نظيره نصر حسين داي الجزائري بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما، عصر اليوم الأحد، على ملعب الفريق الأنجولي «سيداد إينيفارسيتاريا»، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، سجل ريكارد جوب إستفاو الهدف الأول للفريق البترولي في الدقيقة 16 من زمن المباراة، بينما سجل تياجو أزولا الهدف الثاني للفريق الأنجولي في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول من المباراة.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق بترو أتلتيكو الأنجولي لــ7 نقاط في المركز الأول من جدول ترتيب المجموعة الرابعة بالبطولة، بينما تجمد رصيد فريق نصر حسين داي الجزائري عند 7 نقاط في المركز الثاني. وتنتظر المجموعة نتيجة لقاء مباراة فريق نادي الزمالك أمام جور ماهيا الكيني لتحديد المراكز في المجموعة التي اشتعلت،
وتنتظر المجموعة نتيجة لقاء مباراة فريق نادي الزمالك أمام جور ماهيا الكيني لتحديد المراكز في المجموعة التي اشتعلت، وأصبح كل فريق لديه فرص التأهل لدور الـ8 من كأس الكونفيدرالية.
ويستعد فريق بترو أتلتيكو لمواجهة نظيره فريق جورماهيا الكيني في المباراة المقرر إقامتها الأحد الموافق 17 من شهر مارس الجاري في مباراة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية، على أن يصطدم فريق نصر حسين داي بنظيره نادي الزمالك في نفس اليوم ضمن مباريات نفس الجولة الأخيرة.
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