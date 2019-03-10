انت الان تتابع بترو أتلتيكو يتخطى نصر حسين داي في الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٠ مارس ٢٠١٩ - ٠٥:٠١ م

بتروأتلتيكو

حقق فريق بترو أتلتيكو الأنجولي فوزًا ثمينًا على نظيره نصر حسين داي الجزائري بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما، عصر اليوم الأحد، على ملعب الفريق الأنجولي «سيداد إينيفارسيتاريا»، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، سجل ريكارد جوب إستفاو الهدف الأول للفريق البترولي في الدقيقة 16 من زمن المباراة، بينما سجل تياجو أزولا الهدف الثاني للفريق الأنجولي في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول من المباراة.

Advertisements

بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق بترو أتلتيكو الأنجولي لــ7 نقاط في المركز الأول من جدول ترتيب المجموعة الرابعة بالبطولة، بينما تجمد رصيد فريق نصر حسين داي الجزائري عند 7 نقاط في المركز الثاني. وتنتظر المجموعة نتيجة لقاء مباراة فريق نادي الزمالك أمام جور ماهيا الكيني لتحديد المراكز في المجموعة التي اشتعلت،