انت الان تتابع بمشاركة المحمدي.. أستون فيلا يفوز على برمنجهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٠ مارس ٢٠١٩ - ٠٥:٢٤ م

استون فيلا وبرمنجهام

حقق فريق أستون فيلا فوزًا ثمينًا، على نظيره برمنجهام سيتي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الأحد، على ملعب" سانت آندروس جراوند"، ضمن مواجهات الجولة السادسة والثلاثين، من منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب"، وجاء هدف المواجهة عن طريق جاك جريليش، في الدقيقة الـ67 من زمن المباراة، ليرفع أستون فيلا رصيده إلى 51 نقطة، ارتقي بهما إلى المركز التاسع في جدول ترتيب المسابقة، بينما تجمد رصيد برمنجهام عند 50 نقطة في المركز الحادي عشر.

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وشارك الدولي المصري أحمد المحمدي الظهير الأيمن لفريق أستون فيلا أساسيًا في مواجهة ديربي برمنجهام، التي تعد واحدة من أعرق مواجهات الديربي بالملاعب الإنجليزية، وظل حتى نهاية اللقاء. وشهدت المباراة خروج بيركير بيارناسون لاعب أستون فيلا مصابًا في الدقيقة الرابعة والثمانين، كما شهدت تعدى مشجع على اللاعب