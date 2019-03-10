انت الان تتابع أول قرار من لاسارتي بعد خسارة الأهلي أمام فيتا كلوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٠ مارس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٧ م

مارتن لاسارتي Advertisements

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدًا الإثنين، بسبب مشقة رحلة العودة من الكونغو إلى القاهرة، والتي وصلت إلى أكثر من 11 ساعة، حيث غادرت بعثة الفريق الأحمر في الواحدة والنصف من ظهر اليوم الأحد مطار كينشاسا في الكونغو على أن يكون الوصول في الثانية من صباح يوم الإثنين، وقرر الجهاز الفني استئناف تدريبات الفريق يوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعدادات لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري مساء السبت المقبل، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ووضع الأهلي نفسه في مأزق بعد السقوط أمام فيتا كلوب، في المباراة التي أُقيمت بينهما أمس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، ليتجمد رصيد الأحمر عند 7 نقاط في المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد فيتا كلوب إلى 7 نقاط في المركز الثالث، خلف شبيبة الساورة في المركز الأول بـ8 نقاط،