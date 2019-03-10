انت الان تتابع أحمد حمودي يعلق على سقوط الأهلي أمام فيتا كلوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ١٠ مارس ٢٠١٩ - ٠٤:٣١ م
أحمد حمودي
علق أحمد حمودي، لاعب الأهلي، على خسارة فريقه أمام فيتا كلوب الكونغولي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية بكينشاسا، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وكتب حمودي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "قدر الله وما شاء فعل مبارة وعدت بكل ما فيها.. الوقت ضيق لا مجال للانتقادات فاضل أسبوع على المباراة القادمة مباراة لا بديل عن المكسب وتصدر المجموعة إن شاء الله جمهور الأهلي دايمًا بيكون في ظهر الفريق وبيبان في المواقف الصعبة".
قدر الله و ما شاء فعل مبارة و عدت بكل ما فيها.. الوقت ضيق لا مجال للانتقادات فاضل اسبوع على المبارة القادمة و مبارة لا بديل عن المكسب و تصدر المجموعة ان شاء الله ..جمهور الاهلي ديما بيكون فى ظهر الفريق و بيبان فى المواقف الصعبة #افريقيا_يا اهلى — Ahmed Hamoudi (@Hamoudi) March 10, 2019 ووضع
ووضع الأهلي نفسه في مأزق بعد السقوط أمام فيتا كلوب، ليتجمد رصيد الأحمر عند 7 نقاط في المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد فيتا كلوب إلى 7 نقاط في المركز الثالث، خلف شبيبة الساورة في المركز الأول بـ8 نقاط، ويحتاج الأهلي للفوز في المباراة المقبلة لحسم التأهل، والتي ستجمعهما يوم السبت المُقبل في ختام مباريات المجموعة.
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