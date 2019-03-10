آل الشيخ يعلن استمراره في رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، استمرار تركي آل الشيخ في منصبه رئيسا للاتحاد، وتراجعه عن موقفه السابق بخصوص إمكانية الرحيل منعًا لعدم لتضارب المصالحه بين ملكيته لناديه (بيراميدز)، ومنصبه في الاتحاد العربي.

وقال الاتحاد العربي على “تويتر” اليوم الأحد: “شهد الاجتماع مطالبة كافة أعضاء اللجنة لمعالي رئيس الاتحاد العربي رئيس اللجنة التنفيذية بإستمراره في منصبه، وقد لبى معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ طلب أعضاء اللجنة، وأعلن عن استمراره حتى نهاية فترته الرئاسية، متمنياً استمرار التعاون والعمل المشترك بين الاتحاد وأعضائه.”

وتابع الاتحاد العربي منشوراته: “أعلن رئيس الاتحاد العربي عن البدء في الترتيبات الخاصة للإعداد للنسخة الثانية من مسابقة كأس العرب للأندية، وإطلاق مشروع تنمية الرياضة في عدد من البلدان العربية، كذلك أعلن معاليه عن مساندته للاتحادات الوطنية للتغلب على أي مصاعب تواجهها.”