شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة العين تغادر لمواجهة الاستقلال الإيراني بدون عجب وكايو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادرت بعثة فريق العين لكرة القدم الدولة مساء اليوم "الاحد" عبر مطار العين "الدولي"، برئاسة عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف الفريق الأول والرديف، محمد عبيد "حماد"متجهة إلى العاصمة الإيرانية طهران، على متن طائرة خاصة، لمواجهة فريق نادي الاستقلال، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019. وشهدت القائمة المغادرة من أسم المهاجم البرازيلي مايو لوكاس ولاعب الوسط محمد عبدالرحمن "عجب". Advertisements وضمت بعثة فريق العين 20 لاعباً هم: "خالد عيسى- حمد المنصوري- محمد سعيد بوسندة- مهند سالم العنزي- ماركوس بيرغ- حامد دومبيا- تسوكاسا شيوتاني- إبراهيم دياكيه- خالد عبدالرحمن- عامر عبدالرحمن- بندر الأحبابي- أحمد برمان- سعيد المنهالي- ريان يسلم- محمد فايز- محمد خلفان- سعيد جمعة- جمال معروف- سعد خميس". طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بعثة العين تغادر لمواجهة الاستقلال الإيراني بدون عجب وكايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.