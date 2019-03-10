الامارات | النصر يواجه الأرسنال في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يواجه الأرسنال في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت "الإمارات اليوم" أن شركة النصر لكرة القدم ستعقد مؤتمراً صحافياً خلال اليومين القادمين من أجل الإعلان الرسمي عن خوض مباراة ودية دولية مع فريق الأرسنال الإنجليزي وذلك يوم 26 مارس الحالي، في الافتتاح الرسمي لإستاد آل مكتوم والذي كان قد تم الانتهاء من تجديده بالكامل قبل بطولة كأس آسيا والتي استضافتها الإمارات خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

وكان المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي، قد غرد في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي توتير عن تلقيه دعوة من مجلس إدارة نادي النصر للتعليق على مباراة النصر والارسنال الإنجليزي يوم 26 مارس الحالي بمناسبة افتتاح استاد آل مكتوم في حلته الجديدة.