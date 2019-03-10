شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغرم لاعبيه 20 ألف جنيه بعد الخسارة أمام «فيتا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حالة من الاستياء سيطرت على الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام فيتا كلوب، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، في الكونغو، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، حيث تراجع الفريق للمركز الثانى لصالح شبيبة الساورة الجزائرى، الذي تربع على قمة المجموعة برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الأهلى.

وما زاد من حدة الغضب لدى الجهاز الفنى أن الفريق تلقى الهزيمة الثانية على التوالى، خارج الأض، حيث خسر في الجولة قبل الماضية أمام سيمبا التنزانى، ثم فيتا كلوب على الترتيب، وقرر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، تغريم كل لاعب 20 ألف جنيه، وفقاً لما تنص عليه اللائحة الأفريقية، ورهن تجميد العقوبة حال تخطى عقبة شبيبة الساورة الجزائرى، في الجولة السادسة والأخيرة، المقرر لها، السبت المقبل، على أرض ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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كما صب المدير الفنى للفريق، مارتن لاسارتى، جام غضبه على اللاعبين، عقب انتهاء المباراة، داخل غرفة خلع الملابس، وقام بتوبيخ اللاعبين وبالتحديد الثلاثى أيمن أشرف وعمرو السولية وسعد سمير، كما هدد المقصرين بالاستبعاد والاعتماد على الناشئين، في حال استمرار التوهان الذي ظهر عليه معظم اللاعبين، وكان اللاعب الوحيد المستثنى هو على لطفى، حارس المرمى، الذي شارك كبديل في الشوط الأول للمباراة بعد إصابة محمد الشناوى، حيث التمس الجهاز الفنى العذر له، خصوصاً أنه شارك في مباراة كبيرة بعد غياب فترة طويلة عن المباريات، فضلاً عن أنه الأقرب لحراسة مرمى الفريق في مواجهة شبيبة الساورة في ظل إصابة الشناوى، وقال لاسارتى للاعبين: خذلتمونى، وظهرتم كالأشبال أمام بطل الكونغو، وشدد على ضرورة مصالحة الجماهير في المباراة المقبلة والتمسك بأمل التأهل لدور الثمانية، بتحقيق الفوز فقط على بطل الجزائر وتصحيح الأوضاع مرة أخرى، وأن التهاون مرفوض خلال المرحلة المقبلة.

فيما تعود بعثة الفريق اليوم، الإثنين، من الكونغو، ومن المقرر أن يعقد محمود الخطيب، رئيس النادى، جلسة مع الجهاز الفنى واللاعبين، غداً الثلاثاء، لمعرفة أسباب الخسارة أمام فيتا كلوب، ودخول الفريق في حسبة برما بعدما كان الفريق المرشح الأول للتأهل ومعتلياً صدارة المجموعة الرابعة، في محاولة لتصحيح المسار، وإعادة الثقة من جديد للاعبين والجهاز الفنى. وعلمت «المصرى اليوم» أن مجلس الإدارة خاطب الجهات الأمنية من أجل السماح للجماهير بحضور مران الفريق الأخيرة على ملعب مختار التتش بالجزيرة، الخميس المقبل، قبل السفر للإسكندرية استعداداً لمواجهة بطل الجزائر، وذلك من أجل إشعال الحماس في نفوس اللاعبين قبل المواجهة الحاسمة، كما خاطب أيضاً الجهات الأمنية لزيادة أعداد الجماهير خلال المباراة، من منطلق أنها دائماً وأبداً الداعم الأساسى والرئيسى للفريق في تلك المواقف الصعبة

في سياق آخر، حرص طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، رئيس البعثة في الكونغو، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، على توجيه الشكر لحمدى شعبان، السفير المصرى في الكونغو، وطاقم السفارة بعد المجهود الكبير الذي بذله الطاقم، سواء قبل وصول بعثة الأهلى إلى الكونغو أو خلال فترة إقامتها بالعاصمة كينشاسا وحرصها على تلبية كل احتياجاتها، سواء في الإقامة أو التنقلات، وتذليل كل الصعاب التي واجهت الأهلى في الكونغو، وحرص حمدى شعبان، السفير المصرى في الكونغو، على مرافقة بعثة الأهلى حتى مطار كينشاسا والاطمئنان على مغادرة الفريق وإنهاء ترتيبات السفر إلى القاهرة. فيما قرر مارتن لاسارتى منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات، اليوم الإثنين، بسبب مشقة الرحلة من الكونغو إلى القاهرة والتى وصلت إلى أكثر من 11 ساعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته، غداً الثلاثاء، كما أجرى محمد الشناوى أشعة على الكاحل في أحد المستشفيات بالعاصمة الكونغولية كينشاسا عقب انتهاء مباراة الأهلى وفيتا كلوب، أثبتت إصابته بالتواء في الكاحل وستتحدد مدة غيابه عقب عودة اللاعب إلى القاهرة.

كما يجرى هشام محمد غداً أشعة على الركبة، بعدما اشتكى من آلام خلف الركبة قبل مباراة الأهلى وفيتا كلوب، وهو ما دفع الجهاز الفنى لعدم المجازفة باللاعب، وقرر خروجه من قائمة المباراة، بينما خاض لاعبو الفريق الذين لم يشاركوا في لقاء فيتا كلوب الكونغولى مراناً بدنياً مكثفاً في الجيم، صباح الأحد، وقاد أليخاندرو، مدرب أحمال الفريق، تدريبات مجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة، وذلك قبل تحرك بعثة الفريق للعودة إلى القاهرة، فيما خاض عدد من اللاعبين الذين شاركوا في اللقاء جانبا من التدريبات الاستشفائية.