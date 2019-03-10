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عمر السعيد يقود الزمالك أمام جورماهيا

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عمرو الصاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الزمالك، تشكيل فريقه، لمواجهة جورماهيا الكيني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية التي تنطلق في التاسعة مساء على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وجاء التشكيل مكونا من اللاعبين: محمود جنش في حراسة المرمي عبدالله جمعة- محمود الونش – محمود علاء – حمدي النقاز في خط الدفاع .

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طارق حامد – فرجاني ساسي – حميد أحداد – يوسف اوباما – احمد زيزو في خط الوسط.

عمر السعيد في خط الهجوم.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: عماد السيد – محمد عبدالغني – محمود كهربا – ابراهيم حسن – بهاء مجدي – محمود عبدالعزيز – احمد مدبولي.

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