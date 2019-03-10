بطولة فرنسا: ليل يبتعد بفارق سبع نقاط عن ليون الثالث

ابتعد ليل الثاني بفارق سبع نقاط عن ليون، مطارده على لقب الوصيف، بعد فوزه الصعب الأحد على مضيفه سانت اتيان 1-صفر في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل العاجي نيكولا بيبلي هدف الفوز الوحيد للضيوف الذين رفعوا رصيدهم الى 57 نقطة وتقدموا بفارق 7 نقاط على ليون مستفيدين من تعادل الأخير السبت مع مضيفه ستراسبورغ 2-2.

وجاء الهدف قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للمباراة بعد هجمة معاكسة سريعة تلت كرة مرتدة من تسديدة مهاجم سانت اتيان التونسي وهبي الخزري، ثم تسديدة من بيبي لم يتمكن المدافع الكرواتي نيفين سوبوتيتش من إبعادها.

وظهر التوتر جليا على لاعبي سانت اتيان ومدربهم جان لوي-غاسيه الذي طرد في الدقيقة 40، قبل أن يلقى ماتيو ديبوشي (90) والخزري (90+4) المصير ذاته.

ويحقق ليل في الآونة الأخيرة نتائج جيدة حيث لم يخسر في أي من مبارياته التسع في دور الإياب، فيما مني سانت اتيان بخسارته الثانية تواليا بعد أن سقط على أرض مرسيليا الاسبوع الماضي (صفر-2)، وتراجع درجة واحدة على سلم الترتيب الى المركز السادس مع 43 نقطة.

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وفرط مونبلييه بفوزه كان في متناوله وارتضى بالتعادل 2-2 مع ضيفه أنجيه بعد أن تقدم بهدفين نظيفين سجلا في وقت مبكر جدا عن طريق أندي ديلور (3) والتونسي الياس السخيري (16).

وفي الشوط الثاني، ورغم النقص العددي بطرد لاعبه الكرواتي ماتيو بافلوفيتش (73)، أدرك أنجيه التعادل بهدفين متأخرين عن طريق أنجلو فولجيني (80) والكاميرون ستيفان باهوكان (90+2).

وتغلب تولوز على غانغان الأخير بهدف ليايا سانوغو (20).

ويلعب لاحقا اليوم رين مع كاين، ومرسيليا مع نيس.