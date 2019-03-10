الدوري الايطالي: انتر يتخطى سبال بصعوبة ويقلص الفارق مع جاره ميلان

تخطى إنتر ميلان ميلان بصعوبة ضيفه سبال بفوزه عليه الأحد 2-صفر في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع إنتر رصيده الى 50 نقطة وقلص الفارق الى نقطة واحدة مع جاره ميلان الثالث الذي تغلب السبت على مضيفه كييفو فيرونا 2-1، فيما وقف رصيد سبال عند 23 نقطة في المركز السادس عشر.

وقارع سبال الذي تأسس عام 2013 ويخوض موسمه الثاني في دوري النخبة بعد أن أنهى الأول على حافة العودة الى الدرجة الثانية في المركز السابع عشر، مضيفه العريق وأحرجه قبل استضافته لإنتراخت فرانكفورت الألماني الخميس المقبل في أياب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، بعد تعادله معه سلبا على أرضه.

وكان العرض متكافئا جدا في الشوط الأول، وبدا إنتر فريقا مرهقا لا يستطيع صنع الفرص خصوصا مع غياب قائده السابق الأرجنتيني ماورو إيكاردي، واستمر اكثر بعد خروج الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش مصابا ودخول أنطونيو كاندريفا بدلا منه (42).

وسنحت فرصة وحيدة لإنتر في الشوط الأول لكن فرحة انصاره في ملعب جوزيبي مياتزا الذي امتلأت مدرجاته بنحو 70 الف متفرج، لم تكتمل بعدما سجل له الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدف السبق قبل أن تلغيه تقنية المساعدة بالفيديو "في أيه آر" محتسبة لمسة يد ضده عندما استقبل كرة عرضية بصدره وسددها في الشباك (31).

وفي الشوط الثاني، انصفت تقنية الفيديو في المرة الثانية إنتر ميلان واحتسبت هدفا لماتيو بوليتانو الذي تابع في الشباك كرة مرتدة سددها كاندريفا (67).

وعزز روبرتو غالياديني تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثاني بعد ركنية ودربكة (77).

وتغلب تورينو 2-1 على مضيفه فروزينوني الذي أنهى الشوط الأول متقدما بهدف سجله لوكا باغانيني من متابعة بالرأس لكرة نفذها كاميلو تشانو من ركلة ركنية (2).

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ولكن المنقذ أندريا بيلوتي سجل ثنائية للضيوف في الشوط الثاني، أولهما بعدما تابع برأسه كرة نفذها ياغو فالكي من ركلة حرة (56)، والثاني من متابعة لتمريرة رأسية من النيجيري أولا آينا (77).

وبقي تورينو سادسا برصيد 44 نقطة بفارق الأهداف خلف روما الذي يختتم المرحلة غدا باستضافة إمبولي، وكذلك أتالانتا الذي تغلب على مضيفه سمبدوريا 2-1 أيضا.

وخطف أتالانتا هدف السبق بواسطة الكولومبي دوفان زاباتا اثر تمريرة من السلوفيني يوسيب إيليتشيتش (50)، والذي رفع رصيده الى 17 هدفا في المركز الثالث لترتيب هدافي البطولة.

وأدرك فابيو كوالياريلا التعادل لسمبدوريا من ركلة جزاء تسبب بها الأرجنتيني اليخاندرو غوميز بعرقلته للأوروغوياني غاستون راميريز (68)، فرفع رصيده الى 20 هدفا وانفرد بالصدارة بفارق هدف عن البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) والبولندي كريستوف بيونتيك (ميلان).

ومنح الألماني روبن كوزينس النقاط الثلاث لأتالانتا بتسجيله الهدف الثاني حين تابع بنجاح كرة مرتدة من تسديدة رأسية لزميله الكرواتي ماريو باشاليتش (77).

وحقق بولونيا فوزه الرابع هذا الموسم على ضيفه كالياري بهدفين للتشيلي إريك بولغار (34 من ركلة جزاء) وروبرتو سوريانو (77) فرفع رصيده الى 21 نقطة وبقي في المركز الثامن عشر، اول مراكز الهبوط الثلاثة، مقابل 27 للخاسر صاحب المركز الرابع عشر.

ويلعب في وقت لاحق اليوم ساسوولو مع نابولي الثاني ووصيف البطل، وفيورنتينا مع لاتسيو الثامن.