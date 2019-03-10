شكرا لقرائتكم اعتبار السوريين والفلسطينيين أجانب من الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أتخذ مجلس إدارة إتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة قراراً غير معلناً حتى هذه اللحظة بإلغاء اعتبار اللاعبين السوريين والفلسطينيين مصريين وقيدهم كلاعبين أجانب فى قائمة فرق بطولة الدوري العام.
وأبلغ مسئولو إتحاد الكرة الأندية التي تضم لاعبين سوريين وفلسطينيين ضمن صفوفها بأنه سيتم اعتبارهم أجانب، حتى وأن كان التعاقد معهم ممتد، وتم قبل اتخاذ القرار.
وسيكون نادي بيراميدز هو النادي الوحيد من بين أندية الدوري المصري، المتضرر من هذا القرار خاصة وأنه يمتلك لاعبا سوريا وهو عمر خربين القادم من الهلال السعودي ستة اشهر على سبيل الاعارة ويتعامل معاملة المصريين حيث يضم الفريق 4 أجانب.
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