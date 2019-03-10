شكرا لقرائتكم جمهور الزمالك يتوافد على ملعب برج العرب.. صور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ جمهور الزمالك فى التوافد على مدرجات ملعب برج العرب استعدادا لمساندة الفريق الأبيض أمام جورماهيا الكينى، فى المباراة المقرر انطلاقها فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.



الزمالك

يحتل الزمالك مؤخرة المجموعة برصيد 5 نقاط قبل مواجهة جورماهيا فى المجموعة الرابعة التى يتصدرها بترو أتلتيكو أنجولى برصيد 7 نقاط ثم نصر حسين داى فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط بينما يأتى جورماهيا الكينى فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط وأخيراً الزمالك فى المركز الرابع برصيد 5 نقاط وستحدد مواجهة الفريق الأبيض مع جورماهيا الترتيب النهائى قبل الجولة الأخيرة التى ستقام الأسبوع المقبل.