شكرا لقرائتكم تركى آل شيخ يعلن بدء إعداد النسخة الثانية لكأس العرب للأندية وإضافة جوائز جديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لكرة القدم مساء اليوم الأحد بمدينة الرياض اجتماعها الـ 65، حيث رحب تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد واللجنة التنفيذية بكافة الأعضاء في المملكة العربية السعودية.

شهد الاجتماع مطالبة أعضاء اللجنة من رئيس الاتحاد العربي بإستمراره في منصبه، وقد لبى تركي آل الشيخ طلب أعضاء اللجنة، وأعلن عن إستمراره حتى نهاية فترته الرئاسية، متمنياً استمرار التعاون والعمل المشترك بين الاتحاد وأعضائه.

وأعلن رئيس الاتحاد العربي عن البدء في الترتيبات الخاصة للإعداد للنسخة الثانية من مسابقة كأس العرب للأندية، وإطلاق مشروع تنمية الرياضة فى عدد من البلدان العربية، كذلك أعلن معاليه عن مساندته للاتحادات الوطنية للتغلب على أي مصاعب تواجهها.

وتم اعتماد جوائز سنوية لأفضل اتحاد وأفضل لاعب وأفضل مدرب واللاعب الهداف، وسيتم ذلك في المباراة النهائية القادمة لمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال التى ستقام في الـ 18 من أبريل القادم بمدينة العين الإماراتية.

وتم خلال الاجتماع اطلاع أعضاء اللجنة التنفيذية على التقارير الإدارية والفنية الخاصة ببرامج الاتحاد، وكذلك مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال القائمة، بينما قدم الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاءالله السلمي تقريراً موسعاً عن برامج ومسابقات الاتحاد المستقبلية.

وتم اعتماد تشكيل عدداً من اللجان، وهي:

• اللجنة المنظمة للبطولات برئاسة محمد روراوه والدكتور معتصم جعفر نائباً.

Advertisements

• اللجنة الإشرافية على لجنه الحكام برئاسة غانم أحمد.

• اللجنة الطبية برئاسة الدكتور وديع الجريء.

• لجنة التطوير برئاسة الدكتور جاسم الشكيلي.

• اللجنة القانونية برئاسة الدكتور حميد الشيباني.

• لجنة الأمور العاجلة برئاسة الأستاذ عبدالخالق مسعود.

• لجنة العلاقات الدولية برئاسة المهندس هاني أبو ريده.

• اللجنة النسائية برئاسة الأستاذة سمر نصار.