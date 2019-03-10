شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمي.. عمر السعيد يقود هجوم الزمالك ضد جورماهيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، تشكيل فريقه، لمواجهة جورماهيا الكيني فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية التى تنطلق فى التاسعة مساء على استاد برج العرب بالإسكندرية. وجاء تشكيل الزمالك كالتالى.. فى حراسة المرمى.. محمود جنش فى الدفاع.. عبد الله جمعة - محمود الونش - محمود علاء - حمدي النقاز Advertisements فى الوسط.. طارق حامد - فرجاني ساسي - حميد أحداد - يوسف اوباما - أحمد زيزو فى الهجوم.. عمر السعيد واستبعد جروس ، ثلاثى الفريق أيمن حفنى ومحمد عنتر ومحمد عبد السلام، من القائمة . لتضم دكة الزمالك كلاً من.. عماد السيد - محمد عبد الغني - محمود كهربا - إبراهيم حسن - بهاء مجدي - محمود عبد العزيز زيزو - أحمد مدبولي.

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