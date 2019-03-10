شكرا لقرائتكم إنتر ميلان يضرب سبال بثنائية فى الدورى الإيطالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عزز فريق إنتر ميلان المركز الرابع بالدوري الإيطالي، من خلال الفوز اليوم الأحد، على نظيره سبال بنتيجة 2-0، خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "جوزيبي مياتزا"، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي.

وشهدت المباراة استمرار استبعاد النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي عن تشكيل إنتر ميلان على خلفية الازمة التى وقعت بينه وبين الفريق حول عقده الجديد.

تقدم ماتيو بوليتانو للإنتر في الدقيقة 67 وأضاف روبيرتو جاليارديني الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.

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وبهذه النتيجة احتل إنتر ميلان المركز الرابع بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 47 نقطة، بينما احتل سبال المركز الـ16 برصيد 23 نقطة.

وفى مباريات أخرى، تغلب بولونيا على كالياري بنتيجة 2-0 ، وفاز أتالانتا على سامبدوريا بنتيجة 2-1 ، وفاز تورينو على فروسينوني 2-1 .