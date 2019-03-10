جورماهيا يواجه الزمالك بثنائى هجومي...

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جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى لجورماهيا الكينى، تشكيل مواجهة الزمالك، فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية. جاء تشكيل جورماهيا كالتالى: حراسة المرمى : فريدريك أودهيامبو. Advertisements خط الدفاع: فيلمون أوتيتنو وهارون شاكافا وتشارلز مومانى. خط الوسط: بونفيس أوموندي وارنست ويندو وجيوفري أوشينج وكينث موجوانا وفرانسيس كاهاتا. خط الهجوم: جاك تويسينجي وصامويل أونيانجو. يحتل الزمالك مؤخرة المجموعة برصيد 5 نقاط قبل مواجهة جورماهيا فى المجموعة الرابعة التى يتصدرها بترو أتلتيكو أنجولى برصيد 7 نقاط ثم نصر حسين داى فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط بينما يأتى جورماهيا الكينى فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط وأخيراً الزمالك فى المركز الرابع برصيد 5 نقاط وستحدد مواجهة الفريق الأبيض مع جورماهيا الترتيب النهائى قبل الجولة الأخيرة فى المجموعة التى ستقام الأسبوع المقبل.

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