شكرا لقرائتكم سييرا: اسم الاتحاد يجعله ينافس على جميع البطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد التشيلي خوزيه لويس سييرا، مدرب اتحاد جدة، بأن الفريق سيقاتل على لقبي كأس الملك ودوري أبطال آسيا بغض النظر عن وضعه في ترتيب الدوري.

وقال سييرا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: وضعنا في الدوري المحلي لا يعني أن نسلم المنافسة على كأس الملك والبطولة الآسيوية، واسم الاتحاد يكفي للمنافسة على جميع الألقاب، والدعم الجماهيري والإداري هو السبب الأول في نجاحي مع الفريق في الفترة الماضية بالإضافة إلى العناصر الممتازة الموجودة في الفريق

وأَضاف: مباراة الوحدة تمثل أهمية كبيرة لنا وحضرنا من أجل الحصول على نقاطها، فوجود اللاعبين المميزين في الفريق سيساعدنا على تجاوز ضغط المباريات.

وقال أحمد عسيري قبل المباراة الآسيوية: سندخل جميع المباريات المقبلة بشعار الفوز ولا غيره، وحضرنا إلى هنا من أجل الحصول على نقاط المباراة، والأسلوب الهجومي لسييرا ساعد في ظهور الفريق بصورة أكثر جماعية وفعالية، والمدربون السابقون لهم أسلوبهم الخاص ونحن الآن في مرحلة جديدة.