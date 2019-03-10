شكرا لقرائتكم فيتوريا: أثق في اللاعبين.. حمدالله: نستطيع الفوز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر، ثقته باللاعبين قبل مواجهة ذوب آهن الإيراني في دوري أبطال آسيا، مؤكدا جاهزيتهم جميعا عدا البرازيلي مايكون.

وقال روي فيتوريا في المؤتمر الخاص بمباراة ذوب آهن: هذه المباراة الثانية لنا في البطولة، ونحن مدركون أهمية هذه المباراة لأننا جئنا بثقة كبيرة للفوز مع وعينا الكامل بصعوبة المباراة لذلك يجب أن نكون في قمة الجاهزية.

وحول إصابة البرازيلي مايكون، قال فيتوريا: لدينا لاعب مسجل في اللائحة وهو مصاب لكن لدينا ثقة كاملة في اللاعبين وحينما يغيب اللاعب لإصابة هذه فرصة للاعب آخر أن يقدم الأفضل للعب، وجميع اللاعبين جاهزون من أجل المباراة.

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وأكد فيتوريا بأن النصر دائما يطمح للفوز، وقال: طموح النصر بعد نجاح أي مباراة بأن يكسب المباراة المقبلة دائما، فمباراتنا الأخيرة في الدوري فزنا بعد أن نجحنا في قلب النتيجة وهذا الشيء يزيدنا ثقة في أنفسنا، وخسارتنا في أول مباراة لنا في آسيا كانت غير مستحقة، ولا يمكن النظر إلى الترتيب في الدوري حينما نقارن الدوري وآسيا.

وأضاف فيتوريا بقوله: مازال لدينا 5 مباريات وسندخل كل مباراة ورغبتنا الفوز ابتداء من مباراة ذوب آهن، ونحن نستطيع اللعب في أي ملعب واخترنا ملعب نادي النصر الإماراتي لأنه مهيأ بشكل ممتاز للمباريات.

وفي السياق نفسه، قال عبدالرزاق حمدالله: يعرف الجميع أن بطولة آسيا صعبة على الجميع، ولا توجد أي مباراة سهلة، ونعلم أن مباراة ذوب آهن صعبة على الفريقين لكن ثقتي في فريقنا كبيرة جدا وبإمكاننا الفوز على أي فريق.