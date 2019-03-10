شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد وأحكم بنفسك.. هل يصلح رمضان صبحى لحراسة عرين الأهلي بدورى الأبطال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الأهلى أزمة بعدما تعرض محمد الشناوى حارس المرمى للإصابة بإلتواء فى الكاحل، خلال المباراة التى جمعت الأحمر وفيتا كلوب، أمس السبت على ملعب الشهداء فى العاصمة الكونغولية كنشاسا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال افريقيا، والتى خسرها الأهلى بهدف دون رد.

الأهلي يستعد لمواجهة شبيبة الساورة الجزائرى، يوم السبت الموافق 16 مارس الجارى، على ستاد برج العرب، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وتشير الفحوصات الأولية لغياب الشناوى عن تلك المواجهة، كما يغيب شريف إكرامى بسبب معاناته من رشح فى منطقة السمانة، ليصبح على لطفى الحارس الأساسى، وحينها يجب تحديد لاعب أخر ليصبح بديلاً للطفى وفقًا لقوانين الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".

رمضان صبحى صانع ألعاب الفريق، دخل ضمن المرشحين بقوة ليصبح بديلاً لعلى لطفى فى مباراة شبيبة الساورة فى حالة عدم اكتمال شفاء الشناوى أو شريف إكرامى، خاصة وأن رمضان شارك فى العديد من تدريبات الأهلي كحارسًا للمرمى.