شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يوافق على حضور 10 آلاف متفرج فى مواجهة الأهلى وشبيبة الساورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى مسئولو النادي الأهلي لزيادة أعداد الجماهير في مباراة الفريق أمام شبيبة الساورة المقبلة، وذلك من خلال التواصل مع الجهات الأمنية للحصول على الموافقة بزيادة العدد، ووافقت الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف متفرج لمباراة الأهلي أمام شبيبة الساورة، إلا أن مجلس إدارة الفريق الأحمر برئاسة محمود الخطيب يسعى للحصول على موافقة الأمن بزيادة العدد إلى 20 ألف متفرج، خاصة وأن المباراة مصيرية ويحتاج الفريق فيها للفوز للتأهل للدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية.

ويستضيف الأهلي نظير شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط حيث فاز في مباراتين وخسر في مثلهما وتعادل في مباراة وحيدة.