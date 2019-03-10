كهربا وعبد العزيز على دكة الزمالك أمام جورماهيا.. واستبعاد حفنى وعنتر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، استبعاد ثلاثى الفريق أيمن حفنى ومحمد عنتر ومحمد عبد السلام، من قائمة مواجهة جورماهيا الكيني فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية التى تنطلق فى التاسعة مساء على استاد برج العرب بالإسكندرية. لتضم دكة الزمالك كلاً من.. عماد السيد - محمد عبد الغني - محمود كهربا - إبراهيم حسن - بهاء مجدي - محمود عبد العزيز زيزو - أحمد مدبولي. وجاء تشكيل الزمالك كالتالى.. وجاء تشكيل الزمالك كالتالى.. فى حراسة المرمى.. محمود جنش Advertisements فى الدفاع.. عبد الله جمعة - محمود الونش - محمود علاء - حمدي النقاز فى الوسط.. طارق حامد - فرجاني ساسي - حميد أحداد - يوسف اوباما - أحمد زيزو فى الهجوم.. عمر السعيد

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