شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. توقعات الجماهير لمباراة "الزمالك وجورماهيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يستعد الزمالك لملاقاة جورماهيا فى التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب فى خامس جولات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، فى مباراة لا تقبل القسمة على اثنين ويحتاج فيها الأبيض للفوز بأى نتيجة للتشبث بفرصة الصعود لدور الثمانية بالبطولة، ولهذا خاضت كاميرا دوت مصر جولة مع الجماهير سألتهم خلالها عن توقعاتهم لتلك المباراة الهامة.

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وقلبت نتيجة مباراة بترو أتلتيكو الأنجولى ونصر حسين دأى، والتى أقيمت بأنجولا موازين المنافسة فى المجموعة بعدما أبقى بطل أنجولا على آمال الصعود حسب نتيجة الجولة الأخيرة، التى ستحسم الفريقين المتأهلين إلى دور الثمانية.

وتغير ترتيب المجموعة بعد فوز بترو أتلتيكو على نصر حسين داى بهدفين دون رد، حيث يحتل الفريق الأنجولى صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط و يأتى نصر حسين دى فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، ولكن يتفوق بترو أتلتيكو بفارق المواجهات المباشرة ، بينما يأتى جورماهيا الكينى فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وأخيرا الزمالك فى المركز الرابع برصيد 5 نقاط.