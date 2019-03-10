شكرا لقرائتكم خبر عن "سوبر كورة".. السوريين والفلسطينيين أجانب من الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتخذ مجلس إدارة إتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة قراراً غير معلناً حتى هذه اللحظة بإلغاء اعتبار اللاعبين السوريين والفلسطينيين مصريين وقيدهم كلاعبين أجانب فى قائمة فرق بطولة الدوري العام

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "سوبر كورة".. السوريين والفلسطينيين أجانب من الموسم المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.