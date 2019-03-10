السعيد وأحداد يقودان هجوم الزمالك أمام جورماهيا.. وعلاء فى الدفاع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس أعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، تشكيل فريقه، لمواجهة جورماهيا الكيني فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية التى تنطلق فى التاسعة مساء على استاد برج العرب بالإسكندرية. وجاء تشكيل الزمالك كالتالى.. وجاء تشكيل الزمالك كالتالى.. فى حراسة المرمى.. محمود جنش Advertisements خط الدفاع.. عبد الله جمعة - محمود الونش - محمود علاء - حمدي النقاز خط الوسط.. طارق حامد - فرجاني ساسي - حميد أحداد - يوسف اوباما - أحمد زيزو خط الهجوم.. عمر السعيد

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