شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المباريات بالنادي الأهلي عن فتح الحجز الإلكتروني أمام الجماهير، لحجز تذاكر مباراة الفريق الأحمر وشبيبة الساورة الجزائري، المقرر إقامتها السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، والتى تأتى في إطار مواجهات الجولة السادسة للمجموعة الرابعة بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وتعود بعثة الأهلي من الكونغو في الساعات الأولى من صباح غدٍ، الاثنين، عقب مواجهة فيتا كلوب، أمس، بالجولة الخامسة، والتي خسرها الأهلي بهدف نظيف.

ترتيب مجموعة الأهلى

تصدر ترتيب المجموعة الرابعة فريق شبيبة الساورة الجزائرى برصيد 8 نقاط، والأهلى ثانيا بـ7 نقاط، ويأتى فى المركز الثالث فريق فيتا كلوب، أما المركز الرابع و الأخير فجاء فيه سيمبا التنزانى و الذى يمتلك 6 نقاط فقط.