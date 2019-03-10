شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جمهور الزمالك يتوافد على مدرجات برج العرب قبل مواجهة جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ جمهور الزمالك فى التوافد على مدرجات ملعب برج العرب استعدادا لمساندة الفريق الأبيض أمام جورماهيا الكينى، فى المباراة المقرر انطلاقها فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

يحتل الزمالك مؤخرة المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط قبل مواجهة جورماهيا، فيما يتصدر بترو أتلتيكو الأنجولى برصيد 7 نقاط ثم نصر حسين داى فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط بينما يأتى جورماهيا الكينى فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط وأخيراً الزمالك فى المركز الرابع برصيد 5 نقاط وستحدد مواجهة الفريق الأبيض مع جورماهيا الترتيب النهائى قبل الجولة الأخيرة التى ستقام الأسبوع المقبل.

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جمهور الزمالك يتوافد على مدرجات برج العرب قبل مواجهة جورماهيا

جمهور الزمالك يتوافد على مدرجات برج العرب قبل مواجهة جورماهيا



جمهور الزمالك يتوافد على مدرجات برج العرب قبل مواجهة جورماهيا