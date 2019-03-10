كورة اونلاين مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر yalla shoot يلا شوت ستار| ماتش الزمالك ضد...

كورة أونلاين بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا لايف yalla shoot يلا شوت حصري، تتجه أنظار المصريون مشاهدة مباراة الزمالك اليوم في التاسعة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة من مجموعات الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، لقاء في منتهى الصعوبة على الفارس الأبيض الذي سيتسلح بملعبه وجمهوره للانقضاض على صدارة ترتيب المجموعة، وسنخصص هذا المقال لتضمين رابط مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني كورة اون لاين بث مباشر يوتيوب قبل انطلاقها بوقت وشيك.

الزمالك وجورماهيا بث مباشر كورة اون لاين bein sport hd 1، على المستوى المحلي يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري بقيادة المدير الفني كريستيان جروس، حيث يأمل في مواصلة العمل الجيد على المستوى القاري أيضاً، وسيكون ذلك عبر بوابة الفريق الكيني، حيث يأتي بالمركز الثالث بالمجموعة الرابعة بخمس نقاط، وسنرصد لكم رابط مشاهدة مباراة الزمالك ضد جورماهيا اونلاين كورة ستار kora online قبل بداية المواجهة.

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مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر kora live، وسيفتقد الزمالك أكثر من لاعب مهم مثل المهاجم الدولي المغربي خالد بوطيب نظراً لوفاة والده، وأيضاً كلاً من حازم امام ومصطفى فتحي للإصابة، ومحمد إبراهيم لأسباب فنية، وسنعرض رابط يلا شوت الجديد حصري yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم بث مباشر kora star.

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تشكيلة الزمالك الرسمية لمباراة جورماهيا هي: حراسة المرمى: جنش، خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمود علاء – محمود حمدي “الونش” – حمدي النقاز، الوسط الدفاعي: طارق حامد – فرجاني ساسي، الوسط الهجومي: يوسف أوباما – أحمد مصطفى “زيزو” – حميد أحداد، وفي الهجوم: عمر السعيد.