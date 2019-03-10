نتيجة مباراة الهلال واشانتي كوتوكو اليوم 10-03-2019 كأس الكونفيدرالية الأفريقية

مباراة الهلال واشانتي كوتوك، موعدنا اليوم مع مباراة قوية وهامة من مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية، حيث سيلتقي فريق الهلال السوداني وفريق اشانتي كوتوكو، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية، لنتعرف أكثر من خلال هذا المقال عن موعد اللقاء والقنوات الناقلة لها.

مباراة الهلال واشانتي كوتوكو

الجدير ذكره أن فريق الهلال السوداني يدخل اللقاء الناري وهو يحتل المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، كما يسعي لتحقيق الفوز وبذل قصاري جهوده لإحراز أهداف في هذا اللقاء، أما عن فريق اشانتي كوتوكو فأنه يدخل هذا اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط، يأتي في المركز الثالث في جدول الترتيب فريق نكانا برصيد 6 نقاط، يليه في المركز الرابع فريق زيسكو يونايتد برصيد 4 نقاط.

موعد مباراة الهلال واشانتي كوتوكو

وسوف تبدأ المباراة اليوم الأحد في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت الخرطوم والقدس والقاهرة، والساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الثانية بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، على ان تقوم قناة بي أن سبورت 1 ببث اللقاء على شاشتها.

نتيجة مباراة الهلال واشانتي كوتوكو

انتهت المباراة اليوم بالتعادل الإيجابي 1-1.