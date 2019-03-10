الزمالك وجور ماهيا بث مباشر.. Zamalek Today بث مباشر “يلا شوت Kora”.. بث مباشر الزمالك وجور ماهيا...

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سيكون رابط البث المباشر لمباراة الزمالك اليوم بالكونفدرالية بعد ساعه من الان اى قبل الاستوديو التحليلي مباشرة بالتوفيق للزمالك ان شاء الله