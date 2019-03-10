ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لماتش الزمالك وجورماهيا اليوم مجانا Zamalek – تردد قنوات...

القنوات المفتوحة الناقلة لماتش الزمالك وجورماهيا اليوم مجانا، هي ما يود معرفتها جميع محبي وعشاق الساحرة المستديرة كرة القدم في الوطن العربي وبالأخص الجماهير المصرية العظيمة، حيث يستأنف الفارس الأبيض مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بكاس الكونفدرالية اليوم الأحد 10-3-2019 عندما يستقبل ضيفاً ثقيلاً على وسط جماهيره وعلى ملعبة، وهناك العديد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم مجانا في دوري أبطال إفريقيا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وجورماهيا اليوم مجانا في كاس الكونفدرالية الإفريقية، أولاً هيا بنا نتعرف أولاً على أهم الأخبار فيما يخص مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم في الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، حيث أجرى الفارس الأبيض مرانه الأخير صباح اليوم.

القنوات المفتوحة الناقلة لماتش الزمالك وجورماهيا اليوم مجاناً

ومن خلال المران الأخير الذي أجراه الفارس الأبيض صباح اليوم نقلت بعض الصحف الرياضية تشكيل الزمالك الأقرب أمام جورماهيا اليوم الأحد في الجولة الخامسة من كاس الكونفدرالية والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم “جنش”

الدفاع: حمدي النقاز – محمود علاء – محمود حمدي “الونش” – عبد الله جمعة

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف إبراهيم “أوباما” – أحمد مصطفى “زيزو” – محمود عبد المنعم “كهربا” (حميد أحداد)

الهجوم: عمر السعيد

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وأعلنت العديد من القنوات المفتوحة نقل مباراة الزمالك اليوم مجاناً، والتي سنتعرف عليها من خلال السطور القليلة القادمة وذلك بعد أن نستعرض عليكم موعد المباراة.

وسيكون الزمالك مطالب في لقاء اليوم أمام جورماهيا الكيني بتحقيق الفوز، من أجل كسب الثلاث نقاط، وستقام المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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تنطلق مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم الأحد 10-3-2019 في الجولة الخامسة من دور المجموعات بكاس الكونفدرالية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد وتنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وجورماهيا اليوم مجانا

قناة ARENA SPORT على القمر يوتلسات عبر التردد 11512 معدل ترميز 3000 استقطاب عمودي

تردد قناة 3 Sport على القمر الأفغاني عبر التردد 11293 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة AZ Tv على القمر الأذري عبر التردد 11169 معدل ترميز 20400 استقطاب أفقي

تردد قناة CBC SPORT HD على القمر الأذري عبر التردد 11135 معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي

وسوف نُطالعكم أول بأول عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وجورماهيا اليوم مجانا حال الكشف عن قنوات مفتوحة تذيع ماتش الزمالك اليوم مجانا غير المرفقة أعلاه.

كما سنتابع معكم تقديم تغطية عن نتيجة وأهداف مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم الأحد في الشوط الأول والثاني بالجولة الخامسة من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تبقى القليل على انطلاق مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني، وفور انطلاق اللقاء سنكون قريبين لمتابعة مجريات الشوطين.