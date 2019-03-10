مشاهدة مباراة الزمالك وغور ماهيا بث مباشر يلا شوت حصري اليوم 10-03-2019 الاسطورة كورة لايف اون لاين...

مشاهدة مباراة الزمالك وغور ماهيا بث مباشر يلا شوت حصري الاسطورة كورة لايف اون لاين كورة ستار، نحن على موعد اليوم مع مباراة قوية من العيار الثقيل تجمع ما بين فريق الزمالك المصري وفريق غور ماهيا، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، لنتعرف الآن من خلال هذا المقال عن موعد اللقاء الناري والقنوات الناقلة لها، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة الزمالك وغور ماهيا اونلاين.

مباراة الزمالك وغور ماهيا بث مباشر

كورة لايف مباراة الزمالك وغور ماهيا بث مباشر، يسعي كلاً من الفريقين لتحقيق الفوز في هذا اللقاء الحاسم، كما يدخل فريق الزمالك وهدفه الوحيد الفوز وإحراز نقاط لتحسين ترتيبه في جدول مجموعة الكونفيدرالية، حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ومن ناحيه آخري يدخل فريق غور ماهيا وهو يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط، يليه فريق بيترو اتلتيكو برصيد 4 نقاط، يلا شوت مباراة الزمالك وغور ماهيا بث مباشر.

موعد مباراة الزمالك وغور ماهيا

ينطلق لقاء الزمالك مع غور ماهيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات، على ان تقوم قناة بي ان سبورت 1 ببث المباراة على شاشتها مباشرة.

مشاهدة مباراة الزمالك وغور ماهيا