ترتيب البريميرليج بعد فوز ليفربول والسيتي.. وقائمة الهدافين عقب تألق كين وماني وصيام صلاح وأجويرو (فيديو)

كتب: ضياء السقا

حقق ليفربول فوزاً مستحقا على نظيره بيرنلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما، ظهر الأحد، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك النجم المصري محمد صلاح في اللقاء كاملا، وصنع هدفا، وساهم في آخر، وأهدر أكثر من فرصة بسبب تألق حارس بيرنلي.

وسجل أشلي ويستوود الهدف الأول لبيرنلي في الدقيقة 6 من ركلة ركنية، وعادل روبيرتو فيرمينو النتيجة في الدقيقة 19 بعد أسيست رائع من محمد صلاح.

وأحرز ساديو ماني الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 29، قبل أن يعزز فيرمينو النتيجة في الدقيقة 67، مسجلا الهدف الثالث، بعد إهدار صلاح انفرادا تصدى له الحارس لترتد الكرة للمهاجم البرازيلي الذي وضعها في الشباك.

وسجل يوهان جادمندسون الهدف الثاني لبيرنلي في الدقيقة 91 واختتم ماني أهداف اللقاء، بإحرازه الهدف الرابع للريدز في الدقيقة 93.

شاهد مخلص لمسات صلاح

وعلى الجانب الآخر، حقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على ضيفه واتفورد، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، في نفس الجولة.

وسجل ستيرلنج "هاترك" في الدقائق 46، 50، 59 على الترتيب، فيما أحرز ديليفيو هدف واتفورد الوحيد في الدقيقة 66.

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ترتيب الدوري

ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 73 في المركز الثاني، خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، وجاء توتنهام في المركز الثالث بـ61 نقطة.

ترتيب الهدافين

ويتصدر ترتيب هدافي الدوري سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي بـ18 هدفا، يليه صلاح وهاري كين بـ17، وأوباميانج وساديو ماني في المركز الثالث بـ16.